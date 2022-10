Conference League - L'entraîneur du FCSB est "heureux de l'attitude de son équipe"

(Belga) Nicolae Dica, entraîneur du FCSB, s'est dit "heureux de l'attitude" de son équipe, revenue par deux fois au score face à Anderlecht pour finalement arracher un partage 2-2, jeudi, en Conference League.

"Je suis heureux de l'attitude de l'équipe", a entamé Dica. "J'ai félicité mes joueurs pour cela. Ils ont montré du courage et de la personnalité, notamment en zone offensive. C'est quelque chose que j'attends d'eux à chaque fois." Les Roumains étaient menés à la pause après le but de Yari Verschaeren (38e). Ils ont égalisé une première fois par Andrea Compagno (60e). Après le deuxième but anderlechtois, signé Jan Vertonghen (75e), le FCSB est à nouveau revenu au score, à 8 minutes du terme, par Joyskim Dawa. "J'espérais que nous nous améliorions durant le match contre une bonne équipe. Mon sentiment général est que je suis très heureux de l'attitude de mon équipe", a poursuivi Dica. Le FCSB avait rencontré Anderlecht à la mi-septembre. Les Mauve et Blanc étaient alors dirigés par Felice Mazzu. Jeudi, le club roumain était la première équipe à affronter Anderlecht version Robin Veldman, l'entraîneur intérimaire. "Nous avons vu qu'ils ont changé de système, passant d'une défense à trois à une défense à quatre. C'était le principal changement dans leur façon de jouer au cours de ces deux matchs", a commenté l'entraîneur roumain. Avec 2 points en cinq rencontres, le FCSB est désormais éliminé. (Belga)