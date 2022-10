Conference League - L'égalisation du FCSB laisse un goût amer à Robin Veldman

(Belga) Robin Veldman a commencé son intérim à la tête d'Anderlecht par un partage 2-2 contre le FCSB, jeudi, lors de la 5e journée de la Conference League. "Ce but en fin de match laisse un goût amer", a commenté le Néerlandais en conférence de presse.

Anderlecht a mené à deux reprises, mais a été rejoint à chaque fois, le deuxième but roumain tombant à 8 minutes de la fin sur les suites d'un corner. Troisième du groupe, Anderlecht n'a plus son sort entre ses mains. "Cela ressemble à une défaite", a commenté Veldman. "Nous savions qu'ils avaient des profils physiques spécifiques, qu'ils pouvaient tirer les corners dans cette première zone. Il faut plus de maturité et responsabilité en tant qu'équipe dans ces moments-là. Je ne pointe personne car c'est une responsabilité collective. Prendre ce but peu avant la fin du match laisse un goût amer." Veldman souligne qu'Anderlecht "avait déjà concédé beaucoup de buts sur corner lors des quatre dernières rencontres". Ce qui rend la situation "encore plus douloureuse", c'est que deux défenseurs expérimentés, Jan Vertonghen et Wesley Hoedt, se soient fait surprendre sur les buts. "Sur le premier but (marqué par Compagno, ndlr), le ballon va dans le dos de Vertonghen, mais Hoedt pouvait bloquer la course de cet attaquant de près de deux mètres". Au rayon des points positifs, Veldman a apprécié "la bonne intensité" montrée par ses joueurs, le "bon contrôle affichée à certains moments" de la rencontre ainsi que certaines combinaisons comme celle qui a amené au premier but de Yari Verschaeren. Ce dernier a également délivré une passe décisive. "Oui je suis heureux de sa prestation." L'entraîneur néerlandais estime qu'il était "difficile" d'avoir plus d'impact en peu de temps, alors que les matchs se succèdent rapidement, avec déjà un rendez-vous contre Eupen dimanche. (Belga)