PGA Tour - Thomas Detry, 8e, débute par une journée sans aucune faute aux Bermudes

(Belga) Thomas Detry n'a pas commis la moindre faute jeudi lors du premier tour du Butterfield Bermuda Championship, tournoi du PGA Tour de golf doté de 6,5 millions de dollars et disputé sur le parcours du Port Royal Golf Club de Southampton, jeudi aux Bermudes.

Le Bruxellois de 29 ans a rendu une carte de 64 coups, soit sept sous le par, grâce à des birdies aux trous N.2, 3, 5, 6, 7, 17 et 18. Detry, 22e en 2021 de ce même tournoi bermudien, occupe la 8e place partagée et compte deux longueurs de retard sur l'Américain Austin Smotherman et l'Australien Harrison Endycott, leaders après avoir joué 62 (-9). En l'absence des principaux cadors évoluant sur le circuit américain, Detry est présenté comme l'un des favoris aux premiers rôles. (Belga)