Le joueur de Monza Pablo Mari, blessé lors de l'attaque au couteau, opéré avec succès

(Belga) Le footballeur espagnol Pablo Mari, blessé jeudi lors d'une attaque au couteau dans un centre commercial près de Milan, a été opéré avec succès vendredi, a indiqué son club de Monza en Italie.

Touché au dos, le défenseur central de 29 ans, prêté par Arsenal cet été, a été hospitalisé jeudi soir mais était conscient et en mesure de parler. Mari a été opéré avec succès ce vendredi et devrait sortir de l'hôpital d'ici deux à trois jours. Le club lombard a ajouté que le joueur pourra débuter sa rééducation après sa sortie de l'hôpital. "Ce type de lésion musculaire nécessite généralement deux mois de repos avant la reprise des activités physiques", a précisé le communiqué. Jeudi après-midi, le joueur faisait ses courses avec sa femme et son fils dans un hypermarché à Assago, en périphérie de Milan, lorsqu'un homme visiblement atteint de troubles psychiatriques a attaqué plusieurs personnes avec un couteau, tuant un employé et blessant le joueur ainsi que quatre autres personnes grièvement touchées. L'agresseur, un Italien de 46 ans, a été interpellé. Dans un tweet publié jeudi soir, le club Arsenal a adressé ses pensées au joueur et aux autres victimes, ajoutant: "Nous avons échangé avec l'agent de Pablo qui nous a dit qu'il est à l'hôpital et n'est pas sérieusement blessé". "Cher Pablo, nous sommes tous près de toi et de ta famille, nous t'aimons, continue à te battre comme tu sais le faire, tu es un guerrier et tu guériras vite", a pour sa part écrit l'administrateur délégué de Monza, Adriano Galliani, dans un tweet publié par le club. (Belga)