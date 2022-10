Sandrine Tas et Mathias Vosté intègrent la structure sportive Novus

(Belga) Sandrine Tas et Mathias Vosté patineront cette saison pour l'équipe internationale Novus. La structure, riche de huit patineurs et patineuses, entraînés par l'Australien Daniel Greig, a été présentée vendredi sur les réseaux sociaux.

Novus s'est décrite comme une équipe novatrice qui utilise la technologie dernier cri et une approche décentralisée. La structure est cependant encore à la recherche de sponsors. Les douze sponsors qui apparaissent sur le site Internet sont ceux qui soutiennent individuellement les patineurs. En plus de Tas et Vosté, l'équipe est composée de deux Anglais (Ellia Smeding et Cornelius Kersten), une Autrichienne (Vanessa Herzog) et trois Néerlandais. L'objectif de Novus est d'entourer les athlètes jusqu'aux Jeux Olympiques d'hiver 2026. Les patineurs et patineuses n'ont cependant signé aucun contrat avec l'équipe, qui ne possède pas encore ses propres combinaisons d'entraînement. Tas et Vosté ont tous les deux dû payer de leur poche leurs stages de préparation pour la nouvelle saison. Vosté avait même lancé un crowdfunding qui a atteint les 2.520 euros ce vendredi. "Nous avons donné un nom à notre groupe afin de pouvoir chercher des sponsors à l'avenir", a réagi Vosté.