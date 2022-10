Le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer toujours blessé à l'approche du Mondial

(Belga) Le gardien de but Manuel Neuer, capitaine du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne, est toujours indisponible en raison d'une blessure à une épaule, a indiqué vendredi l'entraîneur munichois Julian Nagelsmann, et sa présence au Mondial qui débute dans un peu plus de trois semaines n'est pas garantie.

"Je ne sais pas car je ne suis pas voyant", a répondu Julian Nagelsmann en conférence de presse à la veille du match de Bundesliga du club bavarois contre Mayence, questionné sur la date du retour de Neuer. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde, le joueur de 36 ans souffre d'une épaule depuis plus de deux semaines, ce qui l'écarte des terrains. "Je ne pars pas du principe qu'il ne pourra pas jouer à la Coupe du monde, je pars même tout à fait du principe qu'il pourra le faire. Mais je ne suis malheureusement pas un voyant", a répété l'entraîneur munichois. "Nous aimerions qu'il puisse rejouer le plus tôt possible (...) nous œuvrons pour qu'il puisse revenir le week-end de la semaine prochaine. Mais je ne sais pas. Il s'agit d'un hématome qui demande du repos. Et l'épaule est de manière générale une articulation compliquée." Versée dans le groupe E au Qatar, qui croisera avec celui des Diables Rouges pour les 8es de finale, l'Allemagne fera son entrée dans le tournoi le 23 novembre contre le Japon. (Belga)