Nafissatou Thiam a choisi: voici qui est son nouveau coach

Nafi Thiam a annoncé vendredi l'identité de son nouveau coach, Michael Van der Plaetsen. "Je voulais une approche plus moderne", a lancé l'heptathlonienne lors d'une conférence de presse virtuelle.

Le 13 octobre dernier, Thiam, 28 ans, avait mis un terme à sa collaboration avec Roger Lespagnard qui était son entraîneur depuis 14 ans. "Cela a été un choix compliqué à faire", a dit la Namuroise. "J'ai passé plus de temps avec lui qu'avec n'importe qui. Progressivement, l'idée de devoir quitter ma zone de confort pour encore évoluer a germé. À un moment donné, vous pouvez atteindre un point où la méthode d'un coach ne correspond plus à ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que j'ai opté pour un entraîneur dont la vision est la même que la mienne actuellement."



Roger Lespagnard (à gauche) et Michael Van der Plaetsen (à droite) côte à côte lors des Jeux Olympiques 2016

La double championne olympique, du monde et d'Europe a envisagé plusieurs techniciens. "J'en ai pointé six ou sept lors d'une première phase. J'ai ensuite effectué une première sélection et j'ai eu des discussions approfondies avec trois d'entre eux. J'ai ensuite opté pour Michael. Le fait qu'il m'ait un temps accompagné à Tokyo (aux JO 2020, ndlr) quand Roger était en quarantaine n'a pas joué. Je voulais une approche plus moderne et moins traditionnelle, ce qu'il prône. Il existe aujourd'hui de nombreux outils modernes, par exemple en ce qui concerne la récupération, et j'aimerais m'en servir."



Michael Van der Plaetsen coachant Nafissatou durant les Jeux Olympiques de Tokyo

Thiam a expliqué avoir fixé des critères importants à ses yeux. "La méthode et la vision étaient primordiales, mais aussi l'infrastructure et la météo où nous nous entraînons", a-t-elle expliqué. Michael Van der Plaetsen, frère et entraîneur du décathlonien Thomas Van der Plaetsen mais aussi de Helena Van der Plaetsen, l'une des deux managers de Thiam, habite en Afrique du Sud.

Sous Lespagnard, Thiam a remporté deux titres de championne olympique (2016 et 2021), deux de championne du monde (2017 et 2022) et deux de championne d'Europe (2018 et 2022). Elle a également été huit fois lauréate du Spike d'Or, triple Sportive belge de l'année et lauréate du Trophée national du Mérite Sportif en 2016.