Un bowling qui ne passe pas: Joao Félix va à l'anniversaire de sa copine après l'élimination de son équipe, son club est furieux (vidéo)

L'Atlético Madrid ne participera pas aux 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Colchoneros ont échoué à se qualifier en ne parvenant pas à battre le Bayer Leverkusen mercredi soir.

Les Madrilènes ne peuvent plus rattraper le FC Porto et doivent se contenter de se battre pour terminer 3e du groupe et accéder à l'Europa League.

Forcément, l'ambiance n'était pas à la fête du côté de l'Atlético.

Après la rencontre, Joao Félix a décidé de sortir faire la fête avec des amis et sa copine. Selon les médias espagnols, c'était l'anniversaire de cette dernière.

Le groupe aurait fait la fête jusque 4h du matin et le média AS affirme que ce comportement n'a pas du tout plu aux dirigeants madrilènes.

Selon le quotidien, le club voudrait se débarrasser de Félix dont les prestations sont décevantes (en plus de son temps de jeu très limité), mais pas le vendre pour autant. Le Portugais pourrait être prêté durant le mercato hivernal.

Réponse après la Coupe du monde que le Lusitanien disputera avec sa sélection.