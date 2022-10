L'avion des Diables Rouges, le "Trident", a quitté la flotte de Brussels Airlines

(Belga) Le "Trident", l'avion de Brussels Airlines sur le thème des Diables Rouges, a disparu de la flotte de la compagnie ce vendredi. D'ici quelques jours, un nouvel avion sur le thème du football sera dévoilé, a indiqué Brussels Airlines.

Le Trident parcourait le ciel depuis avril 2016, mais son leasing est arrivé à terme, a indiqué une porte-parole de la compagnie aérienne. Il a fait son dernier voyage, sans passager à son bord, ce matin vers le Pays de Galles. Brussels Airlines compte toujours plusieurs avions "Belgian Icons" (notamment sur les thèmes des Schtroumpfs ou encore de Tomorrowland) et le thème du football ne sera pas absent très longtemps puisque le successeur du Trident sera présenté le 15 novembre, soit le jour du départ des Diables Rouges pour la Coupe du monde au Qatar. Les sélectionnés et le staff voleront cependant à bord d'un autre avion de la compagnie. Brussels Airlines a prolongé d'un an son partenariat avec l'Union royale belge des Sociétés de Football Association et reste donc pour l'instant la compagnie aérienne officielle des Diables Rouges et des Red Flames. (Belga)