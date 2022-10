Nafi Thiam veut continuer après Paris 2024 : "Je me vois encore continuer quatre ans"

(Belga) Nafi Thiam n'a pas l'intention de ranger ses spikes après les Jeux Olympiques de Paris en 2024. "Je me vois continuer encore quatre ans", a déclaré vendredi la double championne olympique en marge de l'annonce de son nouvel entraîneur, Michael Van der Plaetsen.

Si l'heptathlonienne de 28 ans a révélé l'identité du successeur de Roger Lespagnard, elle n'a pas abordé son programme des prochaines saisons. "C'est encore un peu tôt. Je perçois 2023 comme une année de transition car une nouvelle approche nécessite souvent une période d'adaptation. Mais pourquoi pas, si je me sens bien, effectuer une saison en salle ? Le bon temps de rigueur en Afrique du Sud (où son coach réside, ndlr) sera un avantage dans cette optique-là", a expliqué Thiam lors d'une conférence de presse virtuelle. Elle a ensuite évoqué les Mondiaux 2023, qui se tiendront fin août à Budapest. "Il est possible que j'y participe, mais je vais devoir opérer des choix lors des années à venir. Nous allons voir ce qui fera partie de ma préparation afin d'atteindre le meilleur score possible. Quand vais-je tenter de battre mon record ? C'est dur de planifier ça." L'amélioration du record d'Europe, détenu par Carolina Klüft (7.032), est donc l'un des grands objectifs de Thiam, dont la meilleure marque est de 7.013 points. Mais les Jeux Olympiques de Paris viendront évidemment rythmer la saison 2024. "Obtenir une troisième médaille olympique est aussi un but pour moi, ce serait fantastique, huit ans après mon premier titre. Je pense que Paris seront mes derniers Jeux, mais je ne vois pas cette compétition comme la fin de ma carrière. Je ne vois pas pourquoi devrais-je m'arrêter à la fin d'une olympiade. Je me vois encore continuer quatre ans sûrement", a-t-elle ponctué. (Belga)