Jupiler Pro League - La sanction d'Arnstad réduite à 3 matchs, sursis pour Ngadeu

Le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football a prononcé vendredi sa décision quant aux appels dans les dossiers de Kristian Arnstad (Anderlecht), Michael Ngadeu (La Gantoise) et Pape Habib Gueye (Courtrai).

Arnstad a obtenu en appel un match de suspension en moins : trois effectifs au lieu de quatre donc. Ngadeu est désormais sanctionné d'un match de suspension avec sursis. La sanction de Gueye, suspendu pour trois journées de championnat, a elle été confirmée. Arnstad a été exclu lors du match de championnat le jeudi 20 octobre à Zulte Waregem (3-2) après un coup de coude sur Madou Tambedou. Le Comité disciplinaire avait imposé cinq matches, dont quatre effectifs, mais Anderlecht a fait appel. Pour le Conseil, trois matchs effectifs et un avec sursis sont justifiés, en plus d'une amende de 3.500 euros.. Pour Ngadeu, le Comité avait décidé de ne pas prononcer de sanction supplémentaire après son carton rouge écopé mercredi dernier sur le terrain de l'Union (défaite 2-0) pour avoir empêché une belle occasion. Le Parquet fédéral a estimé que c'était trop léger et a fait appel. Il a finalement obtenu une sanction pour le défenseur : un match avec sursis et 500 euros d'amende. Gueye a donné un coup de poing au visage de Perdichizzi lors du match contre Zulte Waregem (défaite 1-3). Ce comportement lui coûtera trois matchs de suspension et une amende de 3.500 euros. Après intervention du VAR, l'arbitre Denil a pu constater que le ballon était injouable quand le coup a été donné. Le Comité disciplinaire a estimé que cette conduite n'avait pas sa place dans le football et devait être sévèrement sanctionnée. Courtrai a fait appel en estimant que Gueye ne regardait que le ballon. Le Comité a conclu que l'intention ne comptait pas, confirmant la sanction.