Billie Jean King Cup - Emma Raducanu met fin à sa saison et déclare forfait pour la Billie Jean King Cup

(Belga) La saison de la Britannique Emma Raducanu (WTA 76) s'est terminée plus tôt que prévu. La lauréate de l'US Open 2021, ne pourra pas se remettre à temps pour participer avec son pays à la Billie Jean King Cup, le mois prochain à Glasgow, en Écosse.

"Je suis profondément déçue de ne pas pouvoir être présente devant mon propre public", a déclaré vendredi Raducanu lors d'une annonce à la fédération britannique de tennis (LTA). "J'ai tout fait pour être rétabli à temps. Depuis mon dernier tournoi, je me consacre chaque jour à ma rééducation. J'ai confiance en mes coéquipiers et j'attends avec impatience la prochaine édition." La Billie Jean King Cup, qui succède à la Fed Cup, se jouera à Glasgow du 8 au 13 novembre. Dans le groupe B, la Belgique rencontrera l'Australie, qui a remporté sept fois le championnat, et la Slovaquie. L'année dernière, les Belges s'étaient inclinées en phase de groupe. Ils ont battu la Biélorussie lors de leur premier match de groupe, mais ont perdu contre l'Australie, manquant ainsi les demi-finales. (Belga)