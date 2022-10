Les Belges à l'étranger - Un triplé d'Openda offre la victoire à Lens

(Belga) Monté au jeu à la 56e, Loïs Openda a inscrit trois buts pour permettre à Lens de l'emporter 3 à 0 face à Toulouse pour le compte de la 13e journée du championnat de France vendredi.

Openda, 22e, a réussi le parfait hat trick en plantant ses buts aux 60e, 87e et 93e minute. Après avoir inscrit quatre buts lors de ses six premières sorties, Openda avait connu un coup d'arrêt restant muet lors des six dernières rencontres. Lens conserve ainsi sa 2e place en Ligue 1 avec 30 points, pour 32 au PSG qui reçoit Troyes samedi. (Belga)