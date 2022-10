NBA - Cinquième défaite de suite pour les Lakers, Milwaukee reste invaincu

(Belga) Les Los Angeles Lakers ont subi une cinquième défaite en autant de rencontres après son revers 111-102 à Minnesota vendredi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball. Dans le même temps, Milwaukee a enchaîné un quatrième succès face à New York (119-108) et reste la seule équipe invaincue.

Sans Anthony Davis, blessé au dos, les Lakers ont subi la loi du trio Anthony Edwards-Karl-Anthony Towns-Rudy Gobert, auteur de 73 points combinés. Gobert s'est particulièrement illustré en compilant 22 points et 21 rebonds. Côté Lakers, LeBron James a tenté de porter son équipe avec 28 points. Le 'King' pourra se consoler avec un nouveau record, celui du plus grand nombre de matches en inscrivant au moins 20 points (1.135). Le précédent record était détenu par Karl Malone. Avec un bilan de zéro victoire et cinq défaites, les Lakers pointent à la 15e et dernière place de la conférence Ouest. Minnesota est 7e tandis que Portland reprend seul la tête de l'Ouest après son succès contre Houston (125-111). À l'Est, Miwaukee a conservé la tête et son brevet d'invincibilité en prenant la mesure de New York. Les Bucks ont pu compter un Giannis Antetokounmpo qui a flirté avec le triple-double: 30 points, 14 rebonds et 9 assists. Côté new-yorkais, seul RJ Barrett a atteint la barre des 20 points. Derrière les Bucks, Atlanta a grimpé à la 2e place après sa victoire à Detroit (112-136) juste devant Cleveland qui s'est imposé à Boston, 4e (123-132). Les Knicks sont eux cinquièmes. Dans les autres rencontres, Philadelphie s'est relancé à Toronto (90-112), Orlando a décroché son premier succès contre Charlotte (113-93), San Antonio a surpris Chicago (129-124), Indiana s'est imposé à Washington et Denver et Phoenix ont respectivement battu Utah (117-101) et la Nouvelle-Orléans (124-111). (Belga)