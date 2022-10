WTA Finals - Iga Swiatek et Cori Gauff versées dans le même groupe, Elise Mertens fixée en double

(Belga) La Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, et l'Américaine Cori Gauff, N.4 mondiale, ont été versées dans le même groupe pour les WTA Finals, le Masters de fin d'année du tennis féminin, à l'issue du tirage au sort vendredi à Fort Worth aux États-Unis. Elise Mertens connaît elle aussi ses adversaires en double.

Swiatek, 21 ans et tête de série N.1, et Gauff, 18 ans et tête de série N.4, ont été versées dans le groupe Tracy Austin avec la Française Caroline Garcia, 6e mondiale et tête de série N.6, et la Russe Daria Kasatkina, 8e mondiale et tête de série N.8. Le groupe Nancy Richey sera composé de la Tunisienne Ons Jabeur, N.2 mondiale et tête de série N.2, l'Américaine Jessica Pegula, N.3 mondiale et tête de série N.3, la Grecque Maria Sakkari, 5e mondiale et tête de série N.5, et la Bélarusse Aryna Sabalenka, 7e mondiale et tête de série N.7. En double, Elise Mertens, 9e mondiale en double, connaît elle aussi ses adversaires dans le groupe Pam Shriver. Associée à la Russe Veronika Kudermetova, avec qui elle forme la paire tête de série N.4, elle affrontera la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos (N.2), l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok associée à la Lettone Jelena Ostapenko (N.5) et la Kazakhe Anna Danilina avec la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (N.7). En 2021, Mertens avait atteint la finale du double du Masters. Alors associée à la Taïwanise Hsieh Su-wei, elle s'était inclinée face aux Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, qui défendront leur titre à Fort Worth du 31 octobre au 7 novembre. (Belga)