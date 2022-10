Lewis Hamilton n'est pas encore prêt pour la retraite: "Je resterai en F1 après 2023"

Malgré une saison 2022 très moyenne, qui pourrait devenir sa première saison sans succès au volant d'une Mercedes, Lewis Hamilton ne se voit pas encore arrêter la compétition.

Alors qu'il y a un an, après le dernier GP de la saison, très controversé, qui a vu Max Verstappen être sacré pour la première fois, Hamilton pensait tout envoyer balader, aujourd'hui, il officialise le fait qu'il voudrait être en F1 "encore après 2023", année à laquelle son contrat actuel expire avec la marque allemande.

"Je suis soutenu par Mercedes depuis que j'ai 13 ans et c'est vraiment devenu ma famille. On a connu une saison compliquée, mais je sais qu'on gagnera bientôt à nouveau. Même si j'ai pas mal d'opportunités à l'extérieur, je me vois encore courir dans les trois à cinq ans à venir", explique-t-il, lui qui a toujours clamé son amour envers Mercedes.

"Cela reste ma passion. Je pense que je mérite toujours ma place. Je n'ai pas encore de famille et je peux toujours être engagé à 100 %. Donc oui, je m'imagine bien rester ici, au-delà de mes 40 ans. Vous êtes coincés avec moi pour encore un bout de temps", conclut le septuple champion du monde.

Prochain objectif : renouer avec le succès le plus vite possible et tenter d'aller (pourquoi pas) chercher un huitième titre record, l'année prochaine.