Le président de la fédération ukrainienne veut exclure la Russie et de l'Iran de la FIFA

(Belga) Andriy Pavelko, le président de la fédération ukrainienne de football, veut exclure la Russie et l'Iran de la FIFA, la fédération internationale, a-t-il confié samedi à la chaîne de télévision allemande ARD.

Pavelko a précisé qu'une motion d'expulsion de la Russie a été envoyée à la FIFA et l'UEFA, l'instance du football européen, après que la Russie ait commencé à intégrer dans ses compétitions nationales des clubs issus des territoires occupés qu'elle considère désormais comme faisant partie de la Russie. Les équipes russes ont déjà été suspendues de toutes les compétitions de l'UEFA et de la FIFA après l'invasion de l'Ukraine mais la Russie est toujours membre des deux fédérations. En ce qui concerne l'Iran, plusieurs appels ont été lancés pour exclure les Iraniens de la Coupe du monde alors que le pays aurait fourni des drones à la Russie pour la guerre en Ukraine mais aussi à cause de la répression des manifestations dans le pays. Pour Pavelko, l'équipe nationale iranienne représente le pouvoir en place et non le peuple. "Nous disons toujours que l'exclusion d'équipes est une décision importante et c'est même important pour le monde entier car des joueurs et des équipes représentent un pays qui est une organisation terroriste qui tue des gens. C'est une menace pour le monde entier. L'équipe nationale est le reflet direct de ce pays. En Russie et en Iran, c'est impossible de séparer les clubs de football du pays", a confié l'homme fort du football ukrainien. (Belga)