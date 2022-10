Felice Mazzu, à peine débarqué du Sporting d'Anderlecht, intéresserait un club de Ligue 1

À peine parti, que Felice Mazzu attise déjà les convoitises.

D'après les informations de Sacha Tavolieri, rapportées par le média français So Foot, le technicien carolo aurait tapé dans l'œil du Stade de Reims. Le club de Champagne, qui s'est récemment séparé de son coach Oscar Garcia, a pour l'instant placé Will Still à la tête du club, de manière intérimaire.

Si le jeune coach belge n'a pour l'instant pas encore connu la défaite (1 nul et 1 victoire en championnat) , le club Rémois aimerait placer quelqu'un avec un plus d'expérience.

Une première expérience à l'étranger pour Felice ?