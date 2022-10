Encore une pépite d'un Diable Rouge: Trossard se balade dans la défense de Chelsea et met Brighton aux commandes (vidéo)

Décidément, c'est l'après-midi des Diables Rouges.

Après le goal exceptionnel en début d'après-midi de Kevin De Bruyne, qui a permis à Manchester City de s'imposer sur le terrain de Leicester, voilà que Leandro Trossard fait également trembler les filets en Premier League.

Alors que Brighton et Chelsea venaient d'entamer leurs rencontres, Leandro Trossard a pris les choses en main. A la suite d'une jolie action, Trossard récupère le ballon, se balade dans le rectangle des Blues, dribble Kepa, le gardien londonien, et fusille les défenseurs qui s'étaient rués dans le but.

Pour l'instant, Brighton fait la surprise et mène 2-0 face aux Blues de Graham Potter... l'ancien coach des Seagulls.

On en redemande dans trois semaines, au Qatar !