Challenger Pro League - Dender enchaîne et met fin à la série des jeunes Brugeois

(Belga) Pour la 11e journée de D1B, Dender s'est imposé face au Club NXT, 3-2 samedi. Cette deuxième victoire consécutive permet à Dender de revenir à 2 points de son adversaire du jour et du top 6.

La première mi-temps a été riche en buts, à commencer par l'ouverture du score de M'barki en faveur de Dender (1-0, 6e). Homma a répondu en égalisant pour les jeunes Brugeois (1-1, 22e), mais Marzo a redonné le contrôle de la rencontre à Dender avant le repos (2-1, 43e). En deuxième mi-temps, l'exclusion de Hautekiet (64e) a rendu la tâche encore plus difficile au Club NXT, qui a fini par encaisser un nouveau but des œuvres de Cukur (3-1, 81e). La réduction de l'écart de Servais (3-2, 85e) n'a pas suffi pour changer l'issue de la rencontre. Au classement, l'écart se ressert entre Bruges, désormais 6e avec 16 points, et Dender, 8e avec 14 points. Les Brugeois voient leurs séries de trois victoires consécutives et de six matchs sans défaites se terminer, tandis que Dender a empoché 13 de ses 14 points lors des six derniers matchs. (Belga)