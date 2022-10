Qualifications - Euro U17 2023 - Une seconde victoire pour les jeunes Diablotins qui se qualifient pour le Tour Elite

(Belga) Après son succès sur l'Estonie mercredi (4-1), la Belgique s'est imposée 3 à 0 (mi-temps: 1-0) face à la Roumanie pour son deuxième match au tournoi de qualifications pour le championnat d'Europe de football 2023 chez les moins de 17 ans, samedi à Buftea en Roumanie.

Mirisola (45e+2) et Filorizzo (65e, 82e) ont inscrit les buts pour la formation de Bob Browaeys qui est assurée déjà de rejoindre le Tour Elite, prochain tour de qualification. L'autre rencontre de la journée dans le groupe 6 a vu le Danemark dominer l'Estonie 8 à 0. Belges et Danois se partagent la première place avec six points et se disputeront mardi (15h00) la première place du groupe. Les deux premières équipes des treize groupes ainsi que les quatre meilleures troisièmes classées se retrouveront au printemps 2023 dans un Tour Elite. Ils y rejoindront les Pays-Bas et l'Espagne, le deux premières têtes de série directement qualifiées. Le tirage au sort des huit groupes de quatre sera effectué le 8 décembre. Les huit vainqueurs de ces mini-tournois et les sept meilleurs deuxièmes classés rejoindront la phase finale. La Hongrie, qualifiée automatiquement, l'organisera du 17 mai au 2 juin 2023. (Belga)