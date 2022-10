DP World Tour - Jordan Smith aux commandes du Masters du Portugal après le 3e tour

(Belga) Jordan Smith est aux commandes du Masters du Portugal de golf, une épreuve de l'European Tour (DP World Tour) dotée de 2 millions de dollars, à l'issue du troisième tour samedi à Vilamoura.

L'Anglais, 29 ans, a rentré une troisième carte de 62 pour totaliser un score de 191 à 22 sous le par. Il compte deux coups d'avance sur le Malaisien Gavin Green et cinq de plus que l'Allemand Sebastian Heisele. - Classement après le 3e tour (par 71); 1. Jordan Smith (Ang) 191=62-67-62 -22 2. Gavin Green (Mal) 193=64-65-64 3. Sebastian Heisele (All) 196=67-64-65 4. Kiradech Aphibarnrat (Tha) 198=65-70-63 . Hurly Long (All) 198=65-67-66 . Eddie Pepperell (Ang) 198=67-64-67 . Tapio Pulkkanen (Fin) 198=66-64-68 (Belga)