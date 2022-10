Les Belges à l'étranger - Thorgan Hazard dispute les nonante minutes et Dortmund s'impose à Francfort

(Belga) Dortmund a remporté le duel de haut de classement qui l'opposait à l'Eintracht Francfort, 1-2, pour la 12e journée de Bundesliga. Thorgan Hazard a disputé l'entièreté de la rencontre, pour la première fois depuis plus de six mois.

L'ouverture du score a été inscrite par Julian Brandt en faveur de Dortmund (21e), mais le BVB n'a su défendre son avance que cinq minutes avant que Kamada n'égalise (26e). En deuxième période, c'est le jeune Anglais Jude Bellingham qui a inscrit le but décisif (52e) et offert la victoire à Dortmund. Thorgan Hazard était à ses côtés, et l'ailier belge a disputé les nonante minutes de la rencontre. C'était la première fois depuis le 8 avril dernier pour Hazard, qui a été dérangé par plusieurs blessures mineures au cours des six derniers mois. Cette victoire cruciale permet à Dortmund de rester au contact de la tête du classement. Derrière le Bayern (25 points) et l'Union Berlin (23 points), le Borussia compte 22 unités et dépasse ainsi l'Eintracht Francfort, désormais 5e avec 20 points. (Belga)