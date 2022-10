Challenger Pro League - Le RSCA Futures rapatrie ses cadres et retrouve le chemin de la victoire au Beerschot

(Belga) Après avoir concédé ses deux premières défaites de la saison consécutivement, le RSCA Futures a retrouvé le chemin de la victoire sur le terrain du Beerschot, 1-2, pour la 11e journée de Challenger Pro League.

Dérangé par le pressing anderlechtois, Matthys s'est fait chiper le ballon du premier but par Abdulrazak, dont l'interception a lancé Ait El Hadj en profondeur, tout seul face au gardien anversois. Le jeune Anderlechtois a contourné Lathouwers sorti hors de sa cage avant de conclure l'action dans le but vide pour ouvrir la marque (0-1, 22e). En deuxième période, Camara est parti de sa propre surface avant de combiner avec Stassin qui l'a lancé vers la surface adverse. À l'instar d'Ait El Hadj, le défenseur du RSCA a dribblé le gardien adverse pour retrouver Stassin d'un centre parfaitement ajusté entre les défenseurs, l'attaquant n'ayant plus qu'à conclure dans le but vide (0-2, 71e). En fin de rencontre, Sanusi a trompé Verbruggen d'une frappe flottante depuis le coin de la surface anderlechtoise, à la suite d'un coup de coin rapidement joué par Vaca (1-2, 89e). La réduction de l'écart n'a néanmoins pas suffi pour le Beerschot, qui s'est finalement incliné. Le retour de Lucas Stassin et de Julien Duranville, notamment, a fait du bien aux Futures du RSCA, qui ont retrouvé le goût de la victoire après deux défaites consécutives, et ce à l'occasion de la première de Guillaume Gillet sur le banc anderlechtois. Ils recollent provisoirement au Lierse en tête du classement avec 19 points mais un match de plus. Le Beerschot recule à la 5e place et compte 2 points de retard sur la tête.