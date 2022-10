Jupiler Pro League - Le Club Bruges émerge face à Ostende et s'impose 4 buts à 2

(Belga) Le Club de Bruges a fini par s'imposer face à Ostende 4 à 2 (mi-temps: 2-0) pour le compte de la 15e journée du championnat de Belgique de football.

Les Brugeois ont mené 2 à 0 grâce à des buts de Hans Vanaken (34e) et l'Espangol Ferran Jutgla (39e), mais les Côtiers se sont rebellés à la reprise. Après un penalty manqué par Jutgla (53e), Ostende parvenait en effet à égaliser autour de l'heure de jeu grâce à deux buts de l'Ecossais Fraser Hornby à la 57e et sur penalty à la 65e. C'est encore et aussi sur penalty que la délivrance est arrivée côté brugeois. Même si le coup de réparation de Casper Nielsen a été converti en deux temps par le Danois au rebond de son envoi repoussé par Dillon Phillips, le gardien anglais d'Ostende (3-2, 73e). Bruges assurait sa victoire à la 80e minute sur un malencontreux but contre son camp du Chypriote Fanos Katelaris. Les hommes de Carl Hoefkens, 3es au classement avec 32 unités, reviennent à un point de l'Antwerp qui doit cependant jouer à Charleroi dimanche. Genk trône en tête avec 40 unités. (Belga)