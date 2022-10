Ligue des Champions de futsal - RSCA Futsal partage avec Palma pour son dernier match avant le Tour Elite

(Belga) RSCA Futsal a partagé l'enjeu avec Palma (2-2) pour son dernier match de groupe en Ligue des Champions de futsal samedi soir au Belleheide Center de Roosdaal.

Eduardo et Tomic ont été les buteurs côté mauve. L'autre rencontre de la soirée a vu Almaty gagner 3 à 2 contre Paris. Déjà qualifiés pour le Tour Elite, les Anderlechtois doivent cependant laisser la première place de leur poule aux Espagnols, à l'average. Les deux clubs comptent 5 points. Les Kazakhstanais de Kairat Almaty sont 3es avec 5 unités aussi et passent également le tour. Le Sporting de Paris, 4e et bredouille, est éliminé. Le RSCA Futsal jouera le Tour Elite du 22 au 27 novembre - dont le tirage au sort aura lieu jeudi à Nyon - où les quatre vainqueurs de groupe se qualifieront pour le Final Four, prévu fin avril début mai dans un lieu encore à déterminer. Le FC Barcelone est le tenant du titre. (Belga)