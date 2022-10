NBA: Charlotte fait chuter Golden State, Milwaukee toujours invaincu

Charlotte, grâce aux 31 points de PJ Washington, a battu samedi le champion de NBA en titre Golden State 120-113 après prolongation, alors que le champion 2021, Milwaukee, a conservé son invincibilité en battant Atlanta 123-115.

A Charlotte, dans la ville où il a grandi et face aux Hornets, avec lesquels son père Dell a joué, Stephen Curry a lui aussi marqué 31 points et a même eu la balle de la victoire à la fin du quatrième quart-temps.

Avec Jordan Poole (24 pts), ils ont inscrit près de la moitié des points de leur équipe. Insuffisant pourtant pour mettre un terme à la mauvaise série des Warriors à Charlotte, où ils ne sont plus imposés depuis 2019.

Mené 62-50 à la pause, Golden State était toutefois parvenu à recoller au score et même à prendre quatre longueurs d'avance à un peu plus d'un minute de la fin du dernier quart-temps (107-103), grâce notamment à un dunk d'Andrew Wiggings. Mais Charlotte a arraché la prolongation grâce à PJ Washington et Dennis Smith (107-107).

Curry aurait pu offrir la victoire aux siens sur le fil, mais il a manqué un tir à trois points. "J'ai essayé de jouer au héros en marquant au buzzer dans ma ville natale", a admis la star de Golden State

En prolongation, Washington et Smith mais aussi Jalen McDaniels, ont permis aux Hornets d'arracher la victoire (120-113).

- Les Bucks toujours intouchables -

Seule équipe toujours invaincue depuis le début de la saison régulière, Milwaukee a enchaîné une cinquième victoire consécutive en battant Atlanta 123-115.

Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday ont été les grands artisans de ce nouveau succès des champions 2021 en inscrivant tous deux 34 points, dont 30 en deuxième période pour le Grec.

Antetokounmpo est l'un des deux joueurs de l'histoire des Bucks avec Kareem Abdul-Jabbar à avoir réalisé une série à plus de 30 points et plus de 10 rebonds lors de quatre matches consécutifs.

Le Grec a également pris 17 rebonds et les Bucks ont ainsi résisté aux Hawks, malgré les 42 points du meneur Trae Young.

- Les Pacers assomment les Nets -

A l'inverse des Bucks, les Nets de Brooklyn ont poursuivi leur très mauvaise série en s'inclinant dans leur salle 125-116. La franchise new-yorkaise concède une cinquième défaite en six rencontres, la quatrième consécutive.

Le rookie Bennedict Mathurin a marqué 32 points pour les Pacers, dont six tirs à trois points, un record dans sa carrière.

Au total, les Pacers ont réussi 23 tirs à trois points, égalant ainsi le record du nombre de tirs à trois points réalisés contre les Nets dans un match.

Impressionnant jeudi contre les Nets justement (41 points), Luka Doncic a encore brillé mais n'a pas pu éviter une mauvaise soirée pour Dallas, battu 117 à 111 après prolongation par Oklahoma City.

Malgré le triple-double du Slovène (31 points, 16 rebonds,10 passes), les Mavs ont gaspillé une avance de 16 points dans les cinq dernières minutes et Shai Gilgeous-Alexander (38 points) a finalement mené le Thunder vers le succès.

Victoire également pour Sacramento, la première de la saison, contre Miami (119-113), grâce notamment aux 27 points de Kevin Huerter.

Après ce succès des Kings, les Los Angeles Lakers sont désormais la seule franchise de NBA à ne pas avoir encore gagné un match cette saison.

Sans Ja Morant (malade), Memphis s'est incliné d'un point (124-123) à Salt Lake City face au Utah Jazz.

Parmi les autres résultats de la soirée, Philadelphie est allé battre Chicago 114-109, avec 25 points de Joel Embiid.