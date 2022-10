41 millions d'euros, c'est trop peu: pour prolonger Messi, le PSG est prêt à passer à la caisse

Lionel Messi va-t-il prolonger son aventure au PSG ? Après une première saison relativement discrète, la star argentine est en train de retrouver son meilleur niveau sous les couleurs du club français, avec 11 buts et 12 passes décisives en 16 matchs depuis le début de la saison. Selon Sport, ce retour en forme aurait convaincu la direction parisienne de tout faire pour le prolonger.

Si une option de prolongation d'un an figure dans le contrat, le journal espagnol évoque un plan pour prolonger Messi jusqu'en 2025. Pour ce faire, le PSG serait même prêt à augmenter le salaire de l'Argentin, fixé jusqu'ici à 41 millions d'euros par an, pour en faire LA superstar absolue du club. Mais selon RMC Sport, Messi aurait avant tout placer son attention sur la prochaine Coupe du Monde au Qatar et refuse de discuter de son contrat avant la fin de cette compétition.