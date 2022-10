"Radja ?!": Nainggolan hallucine en découvrant qu'un Diable Rouge a attribué son prénom... à son chien (photos)

Dries Mertens et sa petite famille sont en pleine forme. Le Diable Rouge a ainsi participé à une soirée costumée en compagnie de son fils, Ciro, et de sa compagne, Kat Kerkhofs. Pour l'occasion, le trio s'est déguisé en se basant sur les personnages d'Aladdin. Dries est donc Aladdin, Kat Jasmine et Ciro Abu. Mais ils ont aussi un chien, surnommé Raja, comme le tigre dans le dessin animé.

Mais cela a fait tiquer Radja Nainggolan, le joueur de l'Antwerp, qui en a rigolé sur Instagram. "Radja ?!", a-t-il écrit en commentaire. "Allez, merci", a-t-il ensuite poursuivi, avec un bon sens de l'humour. Nainggolan a disputé l'Euro 2016 avec Dries Mertens et les Diables Rouges.