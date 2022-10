La Suédoise Sarah Lahti au-dessus du lot, Mieke Gorissen meilleure Belge

(Belga) La Suédoise Sarah Lahti a remporté dimanche à Mol la deuxième manche de la CrossCup féminine. Mieke Gorissen, troisième, a été de loin la meilleure Belge.

La Kényane Mauerine Cherotich, qui s'est élancée comme une flèche, a dominé le début de course, mais elle a commis une erreur et a finalement dû se contenter de la quatrième place. Lahti a rapidement pris le commandement et s'est finalement imposée avec une large avance sur la Néerlandaise Silke Jonkman. Après un départ tranquille, Gorissen a accéléré progressivement pour terminer troisième. Plusieurs autres concurrentes belges ont terminé dans le top 10: Eline Dalemans (5e), Chloé Herbiet (8e) et Lisa Rooms (9e). Gorissen reprend le maillot de leader de Rooms, victorieuse à Berlare la semaine dernière. Le 27 novembre, Roulers accueillera la troisième manche de la CrossCup, qui servira également de course en vue de la sélection pour le Championnat d'Europe de cross. (Belga)