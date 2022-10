Anderlecht renoue avec la victoire face à Eupen en Jupiler Pro League

(Belga) Après trois défaites de suite en championnat, Anderlecht a renoué avec la victoire en prenant la mesure d'Eupen (4-2) pour le compte de la 15e journée de Jupiler Pro League dimanche.

Anderlecht a débuté sa rencontre de la meilleure des manières. Isolé sur le flanc gauche, Francis Amuzu a pris Lennart Moser à contre-pied sur une frappe au premier poteau (14e). Cinq minutes plus tard, un coup franc de Lior Refaelov en pleine lucarne a permis aux Bruxellois de doubler la mise (19e). Les joueurs de Robin Veldman, qui assure l'intérim après le limogeage de Felice Mazzu, se sont ensuite endormis et Eupen en a profité. Sur un coup franc de Stef Peeters, Wesley Hoedt a dévié le ballon dans ses propres filets (44e). Un but qui a donné de la confiance aux Eupenois qui ont démarré la seconde période du bon pied et Hendrik Van Crombrugge a dû intervenir sur une frappe de Peeters. En difficulté, le RSCA est néanmoins parvenu à reprendre deux buts d'avance. Sur un ballon mal dégagé par la défense germanophone, Refaelov s'est offert un doublé (65e). La joie anderlechtoise a été de courte durée et Peeters a réduit le score sur un coup franc qui a surpris Van Crombrugge (68e). Anderlecht s'est finalement mis définitivement à l'abri à trois minutes du terme. Sur un contre, Anouar Ait El Hadj, déjà buteur samedi soir avec le RSCA Futures contre le Beerschot en Challenger Pro League, a décoché une frappe des 20 mètres en pleine lucarne pour fixer le score final à 4-2 (87e). Au classement, Anderlecht remonte à la 10e place avec 19 points tandis qu'Eupen reste calé à 15e place avec 12 points. (Belga)