8 buts, dont 4 dans le temps additionnel: le scénario inouï d'un match de D3 anglaise (vidéo)

La League One a connu son plus gros thriller de la saison, assurément. La rencontre de D3 anglaise entre Ipswich et Charlton s'est achevée sur un score de 4-4, ce qui est déjà hallucinant en soi. Mais c'est surtout le scénario qui a de quoi surprendre.

En effet, les deux équipes étaient à égalité (2-2) au début du temps additionnel. Ipswich va alors faire la différente en 3 minutes (91 et 94ème) pour mener 4-2, avant que Charlton ne recolle à deux reprises (96 et 99ème). Une avalanche de buts, des émotions intenses et au bout, le football qui l'emporte.