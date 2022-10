Daniil Medvedev écarte Denis Shapovalov et remporte son 2e titre de la saison à Vienne

(Belga) Daniil Medvedev a remporté le tournoi de tennis ATP 500 de Vienne, joué sur surface dure et doté de 2.349.180 euros, dimanche en Autriche. En finale, le Russe, 4e mondial et tête de série N.1, s'est imposé en trois sets 4-6, 6-3, 6-2 et 2h16 contre le Canadien Denis Shapovalov (ATP 19).

Medvedev, 26 ans, s'est ainsi offert le 15e titre de sa carrière sur le circuit, le 2e cette année après celui de Los Cabos au Mexique. L'ancien N.1 mondial a disputé dans la capitale autrichienne la 5e finale de sa saison, il avait perdu à l'Open d'Australie, Rosmalen et Halle. Shapovalov, 23 ans, a lui manqué une occasion de remporter son deuxième titre sur le circuit après celui glané à Stockholm en 2019. (Belga)