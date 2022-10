Challenger Pro League - Vainqueur 3-0 du Lierse, le RWDM se hisse en tête du classement

(Belga) En s'imposant 3-0 face au Lierse dans le cadre de la 11e journée, le RWDM a pris la première place de la Challenger Pro League, dimanche après-midi.

Sur une passe d'Alexis De Sart, Youssef Challouk a ouvert le score pour les Bruxellois après seulement deux minutes. Alors que les Lierrois tentaient de mener à bien leur course poursuite, Mickael Biron a doublé l'écart (21e, 2-0). Peu après la pause, le marquoir du stade Edmond Machtens affichait le score final grâce à Zakkaria El Ouahdi (62e, 3-0). Au classement, le RWDM (21 points) prend la tête du classement devant le Lierse et les RSCA Futures, qui comptent 19 points. La journée se terminera le dimanche soir avec le duel entre Beveren (18 points, 4e) et les espoirs de Genk (8 points, 12e). (Belga)