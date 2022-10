Gand remporte la Supercoupe féminine au terme d'un vrai thriller

(Belga) Gand, champion de Belgique en titre, a remporté la Supercoupe de Belgique féminine de volley en s'imposant face à Oudegem 3-2 dimanche à Beveren.

Moins de 24h après s'être qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, Gand et Oudegem se retrouvaient dimanche pour le match le plus important de ce début de saison. Gand partait avec la faveur des pronostics et confirmait son statut rapidement en dominant les débats et en contrôlant la rencontre. En menant 2-0 (25/21, 25/14), les Flandriennes pensaient avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur la force de caractère d'Oudegem, vainqueur de la Coupe la saison dernière. Dos au mur, le VCO jouait mieux et recollait à deux manches partout (23/25, 21/25). De quoi offrir un cinquième set spectaculaire et indécis. Les deux équipes se rendaient coup pour coup, mais c'est bien Gand qui s'imposait au terme d'un véritable thriller: 19/17. La Supercoupe revenait au programme pour la première fois depuis deux ans. Les deux dernières éditions ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. C'est la 6e Supercoupe décrochée par les Gantoises. (Belga)