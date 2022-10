PGA Tour - Thomas Detry termine 2e aux Bermudes, son meilleur résultat en carrière

(Belga) Thomas Detry a terminé sur le podium, à la 2e place du Butterfield Bermuda Championship, tournoi du PGA Tour de golf doté de 6,5 millions de dollars et disputé sur le parcours du Port Royal Golf Club de Southampton, dimanche aux Bermudes, soit le meilleur résultat d'un golfeur belge à ce niveau avec la 2e place de Thomas Pieters au Genesis Open en 2017.

Après des cartes de 64, 67 et 68, le Bruxellois, 29 ans, a bouclé son quatrième et dernier parcours en 67 coups, quatre sous le par, avec six birdies pour deux bogeys inscrits sur sa carte. Il termine 2e, sur le podium, avec un total de 266 coups, 18 sous le par et signe la meilleure performance de sa carrière en l'absence des principaux cadors évoluant sur le circuit américain. La victoire est revenue à l'Irlandais Seamus Power qui a devancé d'un coup seulement le golfeur belge finissant avec un total de 265. Power, 35 ans, signe sa deuxième victoire sur le circuit PGA après son succès au Barbasol Championship la saison dernière. Thomas Detry avait disputé quatre tournois PGA et le 'The Open Championship', l'un des quatre majeurs de la saison, l'an dernier, décrochant sa carte pour le principal circuit américain cette saison où il a disputé trois tournois PGA terminant 9e au Sanderson Farms Championship, 12e du Fortinet Championship, premier des 44 tournois PGA de la saison, et 69e du Shriners Children's Open à Las Vegas. Thomas Detry, qui a étudié à l'Université de l'Illinois, était actif sur le principal circuit européen depuis 2017 et attend toujours une première victoire. Thomas Pieters avait lui signé aussi une des plus belles pages de l'histoire du golf belge en remportant l'Abou Dhabi Championship, un tournoi des Rolex Series, aux Emirats arabes unis, doté de 8 millions.