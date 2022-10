"Vous n'avez pas Dieu": Ibrahimovic "zlatane" le football français et le PSG (vidéo)

Zlatan Ibrahimovic ne peut pas s'empêcher de sortir des phrases fortes. Le Suédois a été interrogé par Canal + sur son analyse du football français, et plus particulièrement sur celui du PSG, où il a évolué entre 2012 et 2016. Véritable superstar du vestiaire à l'époque, le Suédois ne cache pas son impression: une supériorité globale et une faculté à jouer mieux que n'importe quel autre joueur passé dans le championnat.

Selon lui, on remarque encore les conséquences de son départ 6 ans plus tard. "Depuis que j’ai quitté la France, tout s’écroule. Il n'y a plus aucun sujet intéressant. La France a besoin de moi, je n'ai pas besoin de la France. Même si vous avez Mbappé, Neymar et Messi en France, ça ne suffit pas, parce que vous n’avez pas Dieu", a lancé le géant de 41 ans, sous contrat à l'AC Milan.

Du très grand Zlatan.