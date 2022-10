David De Gea a dit non: la muraille espagnole était injouable contre West Ham (vidéo)

Avec 23 points, United passe cinquième à une longueur de Newcastle, quatrième et dernier qualifié virtuel pour la C1, et à trois de Tottenham, troisième, alors que ces deux équipes ont un match en plus. Avec un Cristiano Ronaldo titulaire en l'absence d'Antony, blessé, les hommes d'Erik Ten Hag ont encore livré une prestation plaisante face à des Hammers jamais faciles à manier.

Ils regretteront de ne pas s'être mis à l'abri, malgré des occasions en nombre suffisant. Motivé par la présence dans les tribunes du sélectionneur Gareth Southgate qu'il espère convaincre de l'emmener au Qatar, Rashford a été la menace numéro un en première période. Après un tir dévié in extremis (15e) et une tête trop centrée sur le gardien (16e), il a trouvé la faille sur une autre tête, encore plus appuyée et qui n'a laissé aucune chance à Lukasz Fabianski (1-0, 37e).

Il est devenu le 22e Red Devil à marquer plus de 100 buts, mais le premier depuis Wayne Rooney en 2009. En seconde période, c'est Ronaldo qui s'est montré à son avantage avec une triple occasion de la tête, du gauche puis du droit, mais sans en cadrer une seule, autour de l'heure de jeu, avant que Fred ne touche le poteau à la 86e.

Mais au fil du temps, West Ham s'est montré de plus entreprenant et sans les parades de toutes beautés de David De Gea sur une frappe de Michail Antonio à l'entrée de la surface (82e), une tête de Kurt Zouma quelques secondes plus tard et une fappe lointaine de Declan Rice (90+3), Manchester aurait pu se mordre les doigts de tout ce gâchis.