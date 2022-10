Le Club de Bruges peut assurer sa 1re place, victoire obligatoire pour Anderlecht et Gand

(Belga) Le Club de Bruges peut s'assurer de la première place du groupe B de la Ligue des Champions lors de son déplacement à Leverkusen pour la 6e et dernière journée de la phase de groupes mardi à 18h45. En Conference League, Anderlecht et La Gantoise devront l'emporter jeudi pour pouvoir passer l'hiver européen.

Malgré sa défaite 0-4 face à Porto mercredi dernier, le Club de Bruges reste installé en tête du groupe B avec 10 points, soit un de plus que les Portugais. En cas de succès à Leverkusen, les Brugeois termineront premiers de leur groupe, ce qui leur assurerait d'éviter un gros morceau en 8es de finale où ils joueraient le match retour à domicile. En cas de partage ou de défaite, les 'Blauw & Zwart' glisseront à la 2e place si Porto ne perd pas contre l'Atlético de Madrid, 3e avec 5 points, un de plus que Leverkusen. En cas d'égalité de points entre Bruges et Porto, les Portugais prendront la première place grâce à une meilleure différence de buts. En Europa League, l'Union Saint-Gilloise est déjà assurée de terminer en tête du groupe D avec 13 points. L'Union aura cependant un rôle d'arbitre lors de la réception de l'Union Berlin jeudi à 21h00. Les Berlinois (9 points) luttent avec Braga (8 points) pour la 2e place du groupe. Si Anderlecht et La Gantoise veulent passer l'hiver européen, ils devront tous les deux s'imposer en Conference League jeudi. 3e du groupe B avec 5 points, le RSCA devra gagner à Silkeborg (21h00) pour voler la 2e place aux Danois, qui comptent un point de plus. Les Buffalos, 3es du groupe F avec 5 points, à deux longueurs de Molde, devront s'imposer face aux Norvégiens (18h45) pour terminer à la 2e place du groupe. (Belga)