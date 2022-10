Les relais mondiaux de Canton reportés, Tornados et Cheetahs qualifiés pour Budapest

(Belga) Les relais mondiaux de Canton, prévus les 13 et 14 mai 2023 en Chine, ont été reportés en avril/mai 2025, a annoncé lundi World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme. Un report qui permet aux Belgian Tornados et aux Belgian Cheetahs de valider leur ticket pour les Mondiaux de Budapest en août 2023.

"Cette décision a été prise en accord avec le Comité d'organisation local (COL) de Canton et l'Association chinoise d'athlétisme (CAA), et ce, en raison du contexte de pandémie qui perdure", a précisé World Athletics dans son communiqué. Le report des relais mondiaux entraîne aussi une modification du système de qualification pour les prochains championnats du monde, prévus du 19 au 27 août 2023 dans la capitale hongroise. "En conséquence, la Commission des compétitions de World Athletics, sur approbation du Conseil, a remanié le système de qualification pour les relais de sorte à prendre en compte les huit équipes les mieux placées aux Championnats du monde d'athlétisme 2022 ainsi que les huit équipes les mieux classées sur les listes des meilleures performances. Grâce à ce nouveau système, les Belgian Tornados, le relais 4x400m messieurs, et les Belgian Cheetahs, le relais 4x400m dames, finalistes à Eugene en juillet dernier, sont donc déjà qualifiés pour Budapest. World Athletics a également précisé que la ville hôte de l'édition 2024 des relais mondiaux sera connue le 30 novembre prochain. (Belga)