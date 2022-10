Nicolas Raskin est catégorique: le joueur du Standard se voit bien jouer la Coupe du Monde au Qatar (vidéo)

Nicolas Raskin sera-t-il la surprise du chef chez les Diables Rouges ? Actuellement très solide sous le maillot du Standard, le jeune milieu de terrain de 21 ans pourrait déjà figurer dans la pré-sélection de 55 noms en vue de la Coupe du monde, remise la semaine passée à la FIFA.

Interrogé par Renaud Terreur, le jeune belge se montre cependant ambitieux et se verrait bien dans les 26 noms dévoilés le 10 novembre pour disputer le tournoi qatari. "Je ne pense pas que ce soit trop tôt. J'ai le droit d'y penser par rapport aux saisons que j'ai faites", nous a-t-il précisé d'emblée. "D'autant plus quand je vois que d'autres sont repris alors qu'ils n'ont pas spécialement joué énormément de matchs. J'y pense et j'attends cela avec impatience. Je suis heureux et fier d'être Belge, j'ai envie de représenter mon pays au plus haut niveau. Après 92 matchs et avec la saison qu'on est en train de réaliser, je crois que je mériterais une sélection ou un appel", a-t-il détaillé.

Ce n'est pas la première fois que son nom circule dans la sphère de l'équipe nationale. Et visiblement, celui qui est un joueur important chez les espoirs le sait très bien. "J'ai déjà eu des contacts avec Roberto Martinez l'année passée. On avait fait un call vidéo avec les jeunes U21 qui étaient susceptibles de monter rapidement. Je sais qu'il me suit et qu'il m'apprécie. Maintenant, j'attends d'être sélectionné une fois, j'avais pu une fois m'entraîner avec eux, je sais qu'il était très content. J'aimerais bien que ça puisse recommencer pour lui montrer ce que je vaux. Pourquoi pas ?", nous a-t-il précisé à ce sujet.