 Un présage pour la Coupe du Monde ? Thibaut Courtois fête Halloween déguisé... en diable (photos)

Thibaut Courtois a visiblement décidé de célébrer comme il se doit la fête d'Halloween. Le Diable Rouge et sa compagne, Mishel Gerzig, ont participé hier à une soirée costumée et en ont profité pour dévoiler leur déguisement sur les réseaux sociaux. On y découvre des tenues de circonstance, à 3 semaines de la Coupe du Monde.

Le couple a en effet improvisé sa plus belle tenue de diable, alors que l'équipe nationale aura bien besoin de son immense gardien pour espérer réaliser quelque chose de grand lors du tournoi qatari. Des tenues du plus bel effet.