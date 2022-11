Le Pays de Galles pourrait changer le nom de son équipe après la Coupe du Monde

Vous ne direz peut-être bientôt plus que la Belgique affronte le Pays de Galles, mais bien Cymru, le nom donné à l'équipe nationale au pays. C'est ce que pensent exiger les dirigeants de la fédération galloise, qui ont confirmé que des discussions pour changer le nom de leur équipe sur la scène internationale débuteraient après la Coupe du monde au Qatar.

En effet, au Pays de Galles, on aimerait que l'équipe nationale soit connue dans le monde entier sous son nom officiel, à savoir Cymru. C'est déjà sous ce nom que l'équipe est présentée au pays, c'était d'ailleurs clairement visible lors du dernier passage de notre sélection sur le sol gallois. En 2023, le conseil d'administration de la fédération, les joueurs, des dirigeants de l'UEFA et d'autres têtes pensantes se réuniront pour décider si, oui ou non, des démarches officielles sont entamées en ce sens.

Si tel est le cas, Cymru pourrait être le nouveau nom des Gallois dès les éliminatoires pour l'Euro 2024.