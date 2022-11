Jupiler Pro League - Dominik Thalhammer succède à Yves Vanderhaeghe à la tête d'Ostende

(Belga) Dominik Thalhammer est le nouvel entraîneur d'Ostende, a annoncé le club côtier mardi. L'Autrichien a signé un contrat jusqu'en 2024 avec le KVO.

Thalhammer, 52 ans, retrouve déjà de l'emploi quelques semaines après son limogeage au Cercle de Bruges. À Ostende, il remplace Yves Vanderhaeghe, remercié lundi alors que le club occupe la 14e place en championnat avec 15 points. L'entraîneur autrichien avait déjà succédé à Yves Vanderhaeghe au Cercle de Bruges la saison dernière. Arrivé en novembre 2021 en provenance du club autrichien du LASK, il avait permis aux Brugeois de terminer à la 10e place après un début de saison compliqué. Cette saison, Thalhammer a été remercié au Cercle à la mi-septembre après un partage contre... Ostende alors que le club occupait la 17e place et restait sur une série de sept matches sans victoire. Il débarque à la Côte avec son assistant Dennis Baraznowski. "Je suis un adepte d'un football avec une haute intensité et un pressing élevé sur le porteur du ballon. J'ai le sentiment que le groupe a le potentiel pour ce style de jeu mais les joueurs vont devoir travailler dur. Je veux voir dès dimanche (contre Courtrai, ndlr) une équipe qui démarre avec de telles intentions pour avoir le soutien de nos fans", a déclaré Thalhammer, cité dans le communiqué d'Ostende. "Avec Dominik, nous revenons à un style de jeu que nous connaissons bien et avec lequel nous avons connu des succès. Nous sommes convaincus qu'il peut amener une nouvelle dynamique positive avec sa manière d'entraîner. Et nous avons besoin de cette dynamique car un match important nous attend dimanche contre Courtrai", a ajouté Gauthier Ganaye, le président du KVO.