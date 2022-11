Yanina Wickmayer qualifiée pour le deuxième tour dans un 100.000 dollars en Angleterre

(Belga) Issue des qualifications, Yanina Wickmayer a franchi le cap du premier tour du tableau final en simple au tournoi de tennis ITF de Shrewsbury, une épreuve sur surface dure dotée de 100.000 dollars mardi en Angleterre.

Yanina Wickmayer, 33 ans, 354e mondiale, a battu en entrée la Suissesse Simona Waltert (N.6), 21 ans, 119e au classement WTA, 4-6, 6-4, 6-1 en 2 heures 9 minutes et jouera au second tour soit contre la Britannique Katie Boulter (WTA 130), 26 ans, soit contre la Bosnienne Nefisa Berberovic (WTA 225), 23 ans. Yanina Wickmayer avait dû passer par les qualifications où elle a écarté aisément deux très jeunes britanniques Jamsine Conway (WTA 628), 17 ans, et Isabelle Lacy (WTA 1079), 16 ans. (Belga)