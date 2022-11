"Quand il enlève son masque": Kevin De Bruyne s'amuse et chambre Haaland en le comparant à Hulk (vidéo)

Kevin De Bruyne vit une saison incroyable, encore une. Le Diable Rouge est la véritable plaque tournante de son équipe de Manchester City, qui est en lutte pour le titre en Premier League. Mais ces derniers mois, le Belge a aussi pris un peu de place sur les réseaux sociaux, avec des petites blagues et des messages originaux.

Le dernier en date est un chambrage destiné à son ami et coéquipier, Erling Haaland. Dans une vidéo, De Bruyne apparaît en compagnie d'un groupe d'enfants, lesquels posent à côté d'un homme déguisé en Hulk. De quoi inspirer KDB. "Quand Haaland enlève son masque. Je me disais bien que quelque chose n'allait pas", a plaisanté 'KDB', qui profite lui aussi du génie norvégien, auteur de 22 buts en six matchs, mais actuellement laissé au repos en raison d'une blessure.