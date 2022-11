Une haie d'honneur pour le bus: les joueurs de l'OM reçoivent un accueil incroyable contre Tottenham (vidéo)

Igor Tudor a prévenu, c'est "le match de l'année" pour l'OM ! Mardi, Marseille reçoit Tottenham au Stade Vélodrome avec la possibilité de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des champions en cas de succès, mais aussi le risque d'être éliminé de toute compétition européenne.

On n'a jamais vu très clair dans le groupe D, si homogène et incertain que tout le monde peut encore croire en ses chances à l'attaque de la 6e et dernière journée.

Mais chacun a fait ses calculs et les Marseillais connaissent désormais leur feuille de route: s'ils battent Tottenham, ils joueront les 8e de finale de la Ligue des champions, un niveau que le club n'a plus atteint depuis 2012, quand Didier Deschamps était aux commandes. S'ils perdent, la saison européenne sera en revanche terminée pour eux, alors qu'un match nul leur laisserait une chance de poursuivre l'aventure via la Ligue Europa, à condition que Francfort batte le Sporting Portugal dans l'autre match de la poule.

C'est donc un match à part et les supporters l'ont bien compris. Avant le coup d'envoi, ils ont réservé une haie d'honneur à coup de fumigènes qui fait le tour des réseaux sociaux. Cela promet pour la rencontre !