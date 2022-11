FIBA Europe Cup - Les Giants galvaudent un avantage de 18 points et perdent contre Gmunden

(Belga) Les Giants Antwerp, qui ont mené de 18 points dans le 2e quart-temps et de 13 longueurs à la pause, se sont inclinés 87-90 devant les Autrichiens de Gmunden (mi-temps : 55-42) à la Lotto Arena dans leur quatrième match du groupe B de la FIBA Europe Cup de basket.

Face à équipe ayant perdu ses trois premiers duels européens, les Anversois ont profité d'une première période prolifique, et de 15 points lors 20 premières minutes de l'Américain Reggie Upshaw, pour prendre une avance qui semblait décisive. Mais les troupes d'Ivica Skelin ont ensuite été dominées, voyant leur avance fondre comme neige au soleil au gré des minutes. A l'image d'Upshaw, qui n'a marqué que deux points en seconde période, les Giants ont faibli. Après un succès inaugural à Gmunden (88-92), c'est le 3e revers de rang pour les Giants, battus par les Turcs de Gaziantep (82-63) et les Israéliens de l'Hapoel Haifa (55-56) lors des deux dernières journées. La prochaine journée, prévue le 23 novembre, verra les Anversois recevoir Gaziantep (20h). Au classement, les Giants sont désormais quatrièmes et derniers avec 5 points, à égalité avec Gmunden mais derrière Gaziantep (6) et l'Hapoel Haifa (5), qui s'affronteront mercredi en Turquie. Lors de ce premier tour, appelé saison régulière, les trente-deux équipes ont été réparties en huit groupes de quatre. Après les matchs aller-retour, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour une deuxième phase de poules. (Belga)