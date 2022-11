Un thriller de A à Z: Tottenham arrache la victoire sur le dernier contre et laisse l'OM sans avenir européen (vidéo)

C’était LE match de tous les dangers dans cette dernière journée de la Ligue des Champions. Leader du groupe, Tottenham était en lice pour se qualifier, comme Marseille, dernier mais à seulement 2 unités des Spurs, alors que le duel entre Francfort et le Sporting décidait lui aussi de l’issue de ce groupe incroyable.

Au terme d’une belle première période, mouvementée et très équilibrée, Chancel Mbemba venait libérer le Vélodrome. D’un coup de casque ravageur, le joueur marseillais faisait exulter l’équipe, qui rentrait au vestiaire avec un avantage et une place en huitièmes de finale.

Privés de Son, touché à la tête dans un contact avec Mbemba, les Anglais vont tout de même réagir, égalisant à la 54ème sur un coup-franc bien donné et repris par Lenglet, plus prompt que tout le monde dans les airs. Un match qui prenait même une autre tournure 10 minutes plus tard, lorsque Harry Kane faisait 1-2, avant que son but ne soit logiquement annulé pour un hors-jeu.

À 10 minutes du terme, Hojbjerg plaçait son envoi sur la barre, faisant à nouveau frissonner le Vélodrome. Et c'est lui qui va finalement délivrer les Anglais, qui l'emportent 1-2 grâce à un but dans les ultimes secondes et rejoignent les huitièmes de finale. Francfort, vainqueur au Sporting Lisbonne, ira en huitièmes et envoie le club portugais en Europa League.