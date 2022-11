WTA Finals - Elise Mertens et Veronika Kudermetova débutent par une victoire

(Belga) Elise Mertens et la Russe Veronika Kudermetova, têtes de série N.4, ont débuté les WTA Finals, le Masters de tennis féminin, par une victoire dans le groupe Pam Shriver acquise contre l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko (N.5). La paire belgo-russe s'est imposée 3-6, 6-1, 10/6 après 1 heure et 21 minutes de jeu, mardi à Fort Worth, aux États-Unis.

Elise Mertens, 9e mondiale en double, et Kudermetova, 5e, défieront encore la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos (N.2) ainsi que la Kazakhe Anna Danilina et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (N.7). Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demies. C'est la quatrième fois que Mertens dispute le traditionnel rendrez-vous qui regroupe les huit meilleures paires de la saison après 2018 (avec Demi Schuurs), 2019 (avec Aryna Sabalenka) et 2021 (avec Hsieh Su-Wei). L'année dernière, Elise Mertens et Hsieh Su-Wei avaient été battues en finale par les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, présentes dans le groupe Rosie Casals. Cette année, Elise Mertens et Veronika Kudermetova ont remporté le tournoi WTA 500 de Dubai et ont été finalistes aux tournois WTA 1000 de Doha et Miami et au tournoi WTA 250 de Rosmalen. La Belge de 26 ans a aussi perdu les finales de Birmingham et Wimbledon aux côtés de la Chinoise Zhang Shuai. (Belga)